「欲望のヒエラルキー」が可視化された3層構造50周年を迎えたレトロモビル2026。主要ホールの改装に伴い、今年の舞台はパビリオン7に集約された。3層構造となった会場は、意図的かどうかは定かではないが、エスカレーターを昇るにつれて展示車両の希少性と価格が跳ね上がっていく、「欲望のヒエラルキー」とでも呼ぶべき構成になっていた。【画像】車好きたちの情熱が交差する。レトロモビルに展示された珠玉の車両たち（写真29点