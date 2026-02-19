新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、2026年シーズンの『FIA世界ラリー選手権（WRC）』第２戦の『ラリー・スウェーデン』を２月14日（土）・15日（日）の２日間にわたり無料生中継した。最終日となった2月15日（日）の中継では、TOYOTA GAZOO Racing World Rally Teamに所属する日本人唯一のドライバー・勝田貴元選手が雪原を切り裂く執念の走りで２年連続の総合２位に輝いた。２月15日（日）の競技最終日、首位エルフィン・