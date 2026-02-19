教員による女児盗撮共有事件で、性的姿態撮影処罰法違反などの罪に問われた東京都豊島区立小の教諭（34）の公判が19日、名古屋地裁であり、教諭は被告人質問で「卑劣な行為をすると背徳感が高まりスリルを感じた」と述べた。