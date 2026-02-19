ミラノ・コルティナ冬季オリンピックは１９日、今大会唯一の新採用競技「山岳スキー」（スキーモ）が開催される。スキーで滑るだけでなく、上り坂を駆け上がる技術を駆使してタイムを競う過酷なレースに、ＳＮＳではスタート前から注目が集まっている。（デジタル編集部）「雪上のＦ１」との呼び名もスキーモは、山岳エリアに設定された標高差のあるコースをスキーで登り降りして競う。コースの途中には、スキーを担いで移動す