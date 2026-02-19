中国中央部の湖北省できのう、花火など販売する専門店で爆発があり、12人が死亡した。中国の国営新華社通信によると、湖北省できのう、花火や爆竹を販売する専門店で爆発があり、12人が死亡し、約50平方メートルが焼けた。東部の江蘇省でも15日に、花火や爆竹の販売店近くで爆発があり、8人が死亡した。中国ではおとといが旧暦の正月＝春節で、各地で花火や爆竹で祝う風習がある。大気汚染や安全上の理由から、近年北京や上海など