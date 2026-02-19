日本銀行は2024年から段階的に利上げを進め、私たちの暮らしに身近な住宅ローン金利にも、その影響が少しずつ現れ始めています。三井住友信託銀行株式会社（東京都千代田区）が運営する『三井住友トラスト・資産のミライ研究所』が実施した「住まいと資産形成に関する意識と実態調査」（2025年）」によると、7割超が「金利が今後も上昇する場合、住宅ローン返済の見直しを検討する」と回答しました。では、「繰上返済」を検討する