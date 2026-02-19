高石あかりさん（高ははしごだか）主演・連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）。第20週「アンタ、ガタ、ドコサ。」の第99回が２月19日に放送され、話題を呼んでいます。【写真】焼き網事件の責任を感じてしまったクマは…トースト用の焼き網がなくなった松野家。書生の正木が、家族のだれかが盗んだのではないかと、推理を始めます。SNSやコメントでは様々な声が寄せられました。＊以下2月19日放送回のネ