「デカ盛りハンター」（毎週金曜夜7時25分）。2月13日（金）に放送された「巨大肉タワーVS四国最強大男チーム!ハンターに勝ったら10万円」の内容をプレイバック！【動画】完食したら10万円！香川の"巨大肉タワー"で爆食バトル令和の大口怪物・ぞうさんパクパクが香川に遠征！ 四国最強のバレーボール軍団と爆食バトルを繰り広げる。ぞうさんに挑むのは、2025年「天皇杯」（四国ブロック）優勝の男子バレーボールチーム「グリンシャ