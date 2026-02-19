「マクドナルド」の公式Xが、2月19日（木）に更新。次回の「ハッピーセット」を予告する画像が公開され、「ヒロアカとSPY×FAMILY!?」などコラボを予想するコメントが集まっている。【写真】「レゴ」コラボもあるか!?次回「ハッピーセット」予告画像■豪華コラボに期待「マクドナルド」はこの日、「ちらっ！」とコメントを添えた1枚の画像を投稿。画像は、レンガの壁からキャラクターの一部がちらりと見えるデザインとなっ