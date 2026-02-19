3月5日スタートの「ダイキンオーキッドレディス」（沖縄・琉球ゴルフ倶楽部）で、今年も国内女子ツアーが開幕する。新たなシーズンに向け、プロゴルファーたちは技術に加え、クラブの準備にも余念がない。そこでオフの段階で、一度キャディバッグを覗き見！ どのような考えのもと、クラブ選びを進めているのか聞いてみた。今回はルーキーの松原柊亜（まつばら・しゅあ）。【ピン愛】松原柊亜の最新セッティング1Wは”MAX”とベン