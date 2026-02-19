今年も「ダイキンオーキッドレディス」（3月5〜8日、沖縄・琉球GC）から国内女子ツアーがスタートする。その開幕も間近に迫っているが、選手たちはどのように調整を進めてきたのか？ その様子をお伝えする。【写真】小祝さくらが昨年末のアワードで披露した“網網ドレス”◇沖縄の開幕戦で大きな注目を集めること必至なのが、ツアー通算12勝を誇る小祝さくらだ。2017年のプロデビュー以降、試合を休まないことでも知られてきた“鉄