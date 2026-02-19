暖かい時季に比べて冬はあまり飛ばないという人が多いだろう。寒さで体が硬くなり、可動域の低下や捻転ができていないことも。そのためにもストレッチなどのウォームアップが重要になるが、屋外で行っても効果は得られない。むしろ、無理に筋肉を伸ばそうとしてケガにつながる危険がある。ウォームアップは暖かいロッカールームで行うのが最適。そこで、飛距離を落とさないためのストレッチを、アスリートのコンディショニングにも