＜ホンダLPGAタイランド事前情報◇18日◇サイアムCC オールドC（タイ）◇6649ヤード・パー72＞ホンダ所属の岩井明愛、千怜の姉妹がホステスプロとして今大会を迎える。今年は先週の欧州女子ツアー「PIFサウジ女子インターナショナル」を含め、すでに3試合目だ。【写真】小型スクーターに乗ってゴキゲンな明愛さんPIFサウジでは姉・明愛が優勝争いを演じるも、惜しくも1打差の2位でフィニッシュ。「先週は惜しかったんですけど、