関東など各地で去年2月から高級車50台以上を盗んだとみられるブラジル国籍の男3人が、警視庁などの合同捜査本部に逮捕されました。逮捕されたのは、いずれもブラジル国籍のペルドモ・エメルソン・ルイス容疑者（46）ら3人で、去年12月、千葉県浦安市の駐車場から「ランドクルーザー」1台を盗んだ疑いがもたれています。ペルドモ容疑者らは、車のシステムに不正アクセスして鍵をあけることができる特殊機器「CANインベーダー」を使