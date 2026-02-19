Âè66Âå²£¹Ë¡¦¼ãÇµ²Ö¤Î²ÖÅÄ¸×¾å¤µ¤ó¤¬2·î18ÆüÌë¡¢¼«¿È¤Î¸ø¼°¥Ö¥í¥°¤ÇÍ¼¿©¤Î¥«¥ì¡¼¤¦¤É¤ó¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú ²ÖÅÄ¸×¾å ¡Û¥½¥Õ¥È¥·¥§¥ë¥Õ¥é¥¤¡õ´Å¿É¥·¥å¥ê¥ó¥×Åº¤¨¤Î?ìÔÂô¥«¥ì¡¼¤¦¤É¤ó?¤ò¸ø³«Ãë¿©¤Ë¤Ï¡Ö±·¤ÎÃæÆþ¤ìÂçÐ§¡×¤â²ÖÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥«¥ì¡¼¤¦¤É¤ó¡×¤ÈÂê¤·¤¿Åê¹Æ¤ò¹Ô¤¤¡¢¡Öº£Æü¤ÎÍ¼¿©¤Ï¥«¥ì¡¼¤¦¤É¤ó ¥½¥Õ¥È¥·¥§¥ë¥Õ¥é¥¤¡¢´Å¿É¥·¥å¥ê¥ó¥× ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ë