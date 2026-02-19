高市総理が第105代内閣総理大臣に選出されました。巨大与党を率いる高市総理は、私たちの「暮らしの課題」にどう応えるのでしょうか。【写真で見る】「高市内閣2.0」の閣僚勢揃い 総理の隣に片山さつき大臣と小野田紀美大臣「挑戦し続けます」「高市内閣2.0」始動総選挙“圧勝”を経て、総理大臣に再任された高市氏。18日夜、記者会見を行いました。高市総理「自由民主党の歴史の中で最も多い議席数によって、高市政権を信任して