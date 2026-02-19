「稀代の詐欺師」と呼ばれる男が、不動産管理会社の経理担当だった女らに8億円あまりを自身の関連会社の口座に振り込ませたとして、再逮捕されました。業務上横領の疑いで再逮捕されたのは、松沢泰生容疑者（74）です。松沢容疑者は2022年12月、不動産管理会社「ハナマサ」が管理する土地を無断で売却して得た8億3200万円を、ハナマサで経理担当をしていた女らに自身が管理する会社の2つの口座に振り込ませ、横領した疑いがもたれ