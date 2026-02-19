タレント・俳優の田中律子（54）が17日、自身のインスタグラムを更新。楽しげに乗りこなす“SUPサーフィン”を披露した。【動画】「気持ち良さそう〜」笑顔で波乗る“SUPサーフィン”楽しむ田中律子田中は「久しぶりのSUPサーフィン」と、パドルを操りながら見事に波に乗る動画を公開。「先生に、右見ろーーーって言われてるのに、毎回左を見る私おーい、余裕なさすぎー」と、自身にツッコミを入れるおちゃめな一面を見せて