来月から始まるミラノ・コルティナパラリンピックに、ロシアとベラルーシの選手あわせて10人が国を代表する形での出場が認められたことがわかりました。これにより、大会での国旗や国歌の使用も可能になります。ウクライナの青年スポーツ相は、「遺憾であり、言語道断だ」と反発しています。両国の資格停止処分の解除について、スポーツ仲裁裁判所は妥当としていました。