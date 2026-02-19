きのう午後11時50分ごろ、山口市で住宅と空き家を全焼する火事があり、焼け跡から男性の遺体が見つかりました。現場はJR山口駅に近い住宅地で一時、騒然となりました。警察では、遺体は連絡が取れなくなっているこの家に住む75歳の男性とみて、身元の確認を進めています。