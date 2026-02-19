JR東日本は、最短1分で新幹線の座席が予約できるサービスを今年の秋頃から開始すると発表しました。JR東日本が提供している新幹線や特急列車の予約サービス「えきねっと」は、客が初めて使う場合、会員登録から予約するまでに20分ほどかかるなどするため、改善を求める声が多く寄せられていました。こうした中、JR東日本が今年の秋頃から始める新しい新幹線予約サービス「JREGO」は会員登録が不要で、最短1分で新幹線の予約ができ