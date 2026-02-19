寒気の影響を受け19日の新潟県内は冷え込みが強まり、雪が降っている地域があります。各地で高波に注意が必要です。寒気の影響を受け冷え込みが強まり、所によって雪が降っている19日の県内。最低気温は津南町で氷点下4.5℃、妙高市関山で氷点下3.7℃などとなり、最も寒い時期を下回る地点がありました。日中の予想最高気温は湯沢町で1℃、長岡市で3℃など、あまり上がらず、各地前日と比べ5℃以上低くなる見込みです。また風もや