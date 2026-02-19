新潟市で18日、競技を続けながら就職を目指すアスリートと、県内企業のマッチングを目的としたイベントが開かれました。【選手】「成果に貢献していける存在になれるよう頑張っていきたいと思っているので、本日はよろしくお願いいたします」「にいがたアスリートキャリアフォーラム」は県スポーツ協会が2015年から開いているもので、今回は水泳や陸上などに打ち込む大学生や社会人アスリート5人が