きょう午前9時ごろ、盛岡市菜園のマンションの外に頭から血を流して倒れている人がいると近くの交番に通報がありました。警察によりますと、倒れていたのは男性で、その場で死亡が確認されました。男性はこのマンションから転落した可能性があり、警察が事件と事故の両面で捜査しています。現場は、百貨店や商業ビルが立ち並ぶ盛岡市の中心部です。