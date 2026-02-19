韓国の住居形態「オクタッパン」を知っていますか？韓国を舞台としたドラマや映画ではよく出てくるスタイルなのだそうですが、実際どういったものなのでしょうか。韓国語教室「ハングルちゃん」（東京都新宿区）の内田さんに聞きました。☆☆☆☆オクタッパンとは、ヴィラ（低層のマンション）の屋上に設けられた住居スペースのこと。日本では『オクタッパンの王子（邦題：屋根部屋のプリンス）』が大ヒットしたことで広く知