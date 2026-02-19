姫路の菓子文化。それは甘味としての歴史だけでなく、城下町の文化や産業と深く結びつきながら育まれてきました。株式会社白鷺陣屋の会長かつ姫路菓子組合顧問の井上賢さんに話を聞きました。江戸時代後期、財政難に直面した姫路藩では産業振興の一環として和菓子づくりが奨励されました。藩士や技術者が江戸や京都、長崎へ派遣され、茶の湯文化とともに菓子の技術や美意識が城下町に根づいていったといいます。世界遺産「姫路