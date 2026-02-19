明治が販売するたまご型のミルクチョコレート「ツインクル」は、2025年11月に発売45周年を迎えた。2026年11月までの間、アニバーサリーを記念した様々な企画を展開中。その一環として、サンリオのリトルツインスターズとコラボレーションした「ツインクル×リトルツインスターズお星さまのシール帳セット」を、2月17日に発売した。ツインクル×リトルツインスターズお星さまのシール帳セット今回、「ツインクル」の45周年を記