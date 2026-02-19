【モデルプレス＝2026/02/19】元おニャン子クラブでタレントの渡辺美奈代が2月17日、自身のInstagramを更新。手作りの夜ごはんを公開し、話題を呼んでいる。【写真】56歳元おニャン子「照りつやが完璧」スペアリブ＆サラダが並んだ豪華夕飯◆渡辺美奈代、豪華な夜ごはんを披露渡辺は「夜ごはん」と書き出し「スペアリブ サムギョプサル 塩麹を使って参鶏湯風スープ サラダ」とこの日のメニューを紹介。大皿に盛り付けられつややか