ミラノ・コルティナ五輪は１９日、第１４日の競技が行われる。フィギュアスケート女子フリーには、ショートプログラム（ＳＰ）で好発進した３人が最終組で登場する。１７歳の中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）はショートプログラム（ＳＰ）でトリプルアクセル（３回転半ジャンプ）を成功。７８・７１点の自己ベストを記録し、堂々の首位に立った。優勝なら２００６年トリノ五輪の荒川静香以来、日本女子２人目。表彰台に立てば