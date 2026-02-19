アメリカ生活２年目を迎えるナショナルズ・小笠原慎之介投手（２８）が、チームのオープン戦初戦となる２１日（日本時間２２日）の敵地・カージナルス戦で先発すると、ＭＬＢ公式サイト内で発表された。中日から２年契約でナショナルズに加入した小笠原。昨季はオープン戦で５登板、１勝３敗、防御率１１・２５と結果を残せずにマイナー降格になると、右脇腹を痛めるなどしてメジャーデビューは７月まで持ち越しとなった。だ