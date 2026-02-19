【北欧通貨】ドルクローナは先週の下げ分をほぼ解消=スウェーデンクローナ ドルクローナは6日のスウェーデンCPIの住宅ローン除くコアが強めに出たこともあって、6日に付けた9.08台からドル安クローナ高となり、11日に8.84台を付けた。その後は一転してクローナ売り。昨日のドル全面高もあって9.048クローナまで戻してきている。 対円ではクローナ安の流れがや