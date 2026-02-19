【北欧通貨】ドルクローネはクローネ高基調継続＝ノルウェークローネ 9日のノルウェー第4四半期GDPは弱さが見られたが、10日の1月ノルウェー消費者物価指数(CPI)が予想の＋3.0％への鈍化（12月+3.2％）に対して、+3.6％と一気に強まったことのインパクトが大きく、ドルクローナは今月6日の9.84台から12日に9.43クローナを付けた後、戻りが鈍い展開。9.60をいったん試すも大台