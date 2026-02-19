18日午後、磐田市の質店に刃物を持った男が押し入り店の経営者にけがをさせたうえ何も取らずに逃走しました。男はその後、警察に緊急逮捕されています。逮捕されたのは、いずれも自称で岡山県岡山市の会社員の男（25）です。警察によりますと、男は18日午後2時ごろ磐田市中泉の質店に押し入り店の経営者の男性に包丁のようなものを示し金品を要求しましたが抵抗され、何もとらずに逃走したということです。店の経営者は、男ともみ