「ATH-SQ1TW2NC」フォレストグリーン オーディオテクニカは、スクエアデザイン「SQ」シリーズの新完全ワイヤレスイヤフォン「ATH-SQ1TW2NC」を2月27日に発売する。アクティブノイズキャンセリング(ANC)機能を搭載し、直販価格は12,980円。カラーはブラック、カフェラテ、フォレストグリーン、グレー、ピンク、ホワイトキャメルを展開する。 個性的なスクエアフォルムのデザインと豊富