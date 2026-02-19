３月開催のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に向けた侍ジャパンの宮崎強化合宿第２クール３日目（サンマリン宮崎）の１９日、ブルペンでは佐藤輝明ら野手陣が集結し、豪華な布陣となった。この日は松本裕樹投手、高橋宏斗投手がブルペン入り。すると、佐藤、森下、源田、周東、牧、小園、牧原、中山ら野手陣が続々と登場。打席からの実際の投球を見て、感触を確かめようと集まった。だが、投球練習する投手陣は少