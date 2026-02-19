リニア新幹線をめぐる国のモニタリング会議が18日開かれ、JR東海はトンネルの本体工事に先立って行う「先進坑」の掘削の進捗状況を報告しました。18日都内で行われた国のモニタリング会議でJR東海は、トンネルの本体工事に先立って山梨県側から掘る「先進坑」の掘削について2月13日の時点で静岡県との境から108メートル手前まで進んだことを報告しました。JR東海によりますと、「先進坑」の掘削は県境付近に断層があることか