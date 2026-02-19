ソフトバンクの宮崎キャンプに株式会社ダスキンからミスタードーナツ４００個が贈呈された。チームを代表して受け取った川瀬晃は「僕はこれが毎年これが一番楽しみ。シーズン中も家族とミスタードーナツを買いに行くのが日課です」と笑顔だった。