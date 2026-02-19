侍ジャパンは１９日、３月開催のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に向けて行われている宮崎事前合宿で非公開練習を行った。 ウォーミングアップなどを行った後に、室内練習場で非公開練習を実施。報道陣を締め出し、サインプレーなどの確認などを実施したとみられる。非公開練習は１７日も行っていた。 今回の合宿にはパドレスのダルビッシュ有投手（３９）がアドバイザーとして参戦中。井端弘和監督（