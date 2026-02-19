■これまでのあらすじバレンタインにチョコをくれた心美親子が、息子のサッカー教室にまでやって来て差し入れ攻勢をかけてくるようになった。さらにホワイトデー当日、妻は誤解されないようにみんなに同じものを返すことにするが、そのことで心美の母親から怒りの電話がかかって来て!?確かに…心美ちゃんがくれたチョコは、他の子たちからの友チョコとは違う豪華さがありました。だからこそ、こちらはふつうのお返しで意思表示をし