BABYMETALが、恒例の夏フェス『SUMMER SONIC 2026』（8月14・15・16日、千葉・ZOZOマリンスタジアム＆幕張メッセ／大阪・万博記念公園）に出演する。19日、公式サイトやSNSで発表された。【動画】メンバーが“チェスの駒”に！BABYMETAL「My Queen (feat. Spiritbox)」ミュージックビデオ東京と大阪に出演し、「SONIC “METAL” STAGE - Curated by BABYMETAL」としてステージをキュレーションする。ステージの内容については