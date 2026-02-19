開催中のミラノ・コルティナ五輪でスノーボードの日本勢は金メダル４個、銀メダル２個、銅メダル３個の計９個を獲得した。北京五輪の３個から一気に飛躍した形となる中、競技後のメダリスト達の姿が視聴者の反響を呼んでいる。スノーボード選手が物議をかもしたバンクーバー五輪以降、全日本スキー連盟は人間力強化に取り組んできた。特にソチ五輪までの４年間は各競技の日本代表が使用する国立スポーツ科学センターを利用する