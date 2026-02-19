高岡市の新年度当初予算案は、一般会計で818億円余りで過去最大だった今年度を、0.1パーセント上回りました。高岡市の新年度当初予算案は、一般会計で818億5900万円で過去最大だった今年度を更新しました。歳入は、市税が9億5000万円増え、地方交付税は4億円の増加を見込んでいます。基金などの繰入金は29億円余りとしています。借金にあたる市債の発行は59億円余りです。歳出は、民生費が297億円余り、教育費が101億円余り