きょうは、二十四節気の一つ、雪解けが始まるころとされる「雨水」です。県内は場所によってはにわか雪が降っていて、厳しい寒さの一日となりそうです。きょうの県内は、一日を通して気温が上がらない見込みです。富山駅周辺では、マフラーや手袋で寒さをしのぐ人の姿が見られました。午前11時までの最低気温は、上市町東種で氷点下3.8度、砺波市で氷点下2.6度など全ての観測地点で冬日となり、にわか雪が降ったところもあり