臨時閣議に臨む（左から）林総務相、高市首相、茂木外相＝19日午前、首相官邸第2次高市内閣は19日午前、本格始動した。高市早苗首相は衆院選公約に掲げた「責任ある積極財政」への転換や官民による投資促進、安全保障政策とインテリジェンス（情報活動）機能の強化などに全力を挙げる。同日午前の臨時閣議で、閣僚と同様に全ての副大臣・政務官を再任する人事を決定した。副大臣の認証式は同日夕に行う。木原稔官房長官は19日