【WRC 世界ラリー選手権】第2戦 ラリー・スウェーデン【映像】雪壁激突も大激走（実際の様子）2月14日、WRC（世界ラリー選手権）第2戦ラリー・スウェーデンの競技3日目が行われ、フォードのマシンが車体をアウト側の雪壁にぶつけながらダイナミックにコーナーを攻略するシーンが見られ、注目を集めている。ラリー・スウェーデンは2026年シーズンで唯一となるフルスノーラリーだ。森林地帯の未舗装路は氷と雪に覆われており、当