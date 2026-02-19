2月18日 公開 【拡大画像へ】 「葬送のフリーレン」公式Xで、「COSMOS」の作者である田村隆平氏による応援イラストが公開された。 公開されたイラストには、2人並んでギャルピースをするフリーレンとフェルンが描かれている。笑顔のフリーレンに対し、「こうですか？」と首をかしげるフェルンの表情が可愛らしいイラストとなっている。 【応援イラスト公開】