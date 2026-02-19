三重県紀北町で、早咲きの河津桜が見頃を迎えています。 【写真を見る】早咲きの｢河津桜｣約100本が見頃に 例年よりも1か月早く開花 ここ数日の暖かさで一気に“満開” 三重･紀北町 河津桜はソメイヨシノより色が濃く、咲き始めから約1か月かけてゆっくりと満開を迎えます。 三重県紀北町の観光施設「種まき権兵衛の里」や、銚子川周辺では約100本の河津桜が春の訪れを告げています。 ことしは1か月ほど早く開花 ことしは今年