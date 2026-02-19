ミラノ・コルティナオリンピック スノーボードスロープスタイルで、地元3選手がメダルを獲得する活躍を見せました。 【写真を見る】スノーボード 東海地方出身の3選手がメダル獲得！ 深田茉莉･長谷川帝勝･村瀬心椛 名駅で号外も【ミラノ・コルティナオリンピック】 スノーボード男子スロープスタイル決勝。愛知県岩倉市出身の長谷川帝勝選手（20）は、4回転を華麗に決めるなど