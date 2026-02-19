2月14日から15日にかけて、全国各地で『りそなグループ B.LEAGUE 2025－26 SEASON』B2リーグ戦の第20節が開催された。プレーオフ進出をかけた熾烈な争いの中、スタッツランキング上位の選手たちが圧巻のパフォーマンスを披露した。 ◆■得点部門1位：トレイ・ボイド（横浜エクセレンス） 得点ランキングを独走しているのは横浜EXのトレイ・ボイド。ここまで37試合中スタートを務めた