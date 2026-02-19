岡山市は、今年4月からの小学校給食費無償化などの物価高騰対策として約11億円を盛り込んだ総額約100億円の2月補正予算案を発表しました。 【写真を見る】今年4月からの小学校給食費無償化など「物価高騰対策」として約11億円など総額約100億円【岡山市2月補正予算案】 きょう（19日）の定例会見で大森市長が明らかにしました。2月補正予算案には、今年4月から小学校の給食費を無償にする費用として約3億3000万円。児童扶養手当